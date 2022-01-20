Kuşların terk ettiği Marmara Gölü, 5 ay sonra su tutmaya başladı

'MANİSA'nın kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle kuşların terk ettiği Marmara Gölü, son yağışlarla 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - 'MANİSA'nın kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle kuşların terk ettiği Marmara Gölü, son yağışlarla 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı. Su derinliğinin yer yer 50 santimetreye ulaşmasıyla kuraklık endişesi olan bölge halkı da umutlandı.

'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle geçen yılın Ağustos ayında tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi neslinin tükenme tehlikesi olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölü, kuşlar da terk etti. 7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu. Son yağışlarla birlikte göl, kuruduktan 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı. Su derinliği ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Göl kurumadan önce geçimini balıkçılıkla sağlayan ve göle kıyısı bulunan Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı Selim Selvioğlu ise "Yağmur sularıyla birlikte gölde biraz su birikti. Göl, Gördes'e baraj yapılmasından dolayı kurudu ama bu seneki yağışlarla birlikte tekrar su tutmaya başladı fakat bu yeterli değil gölün kaynaklarla beslenmesi lazım. Gölde balık olmadığı için son 2 senedir mahalleden şehir merkezine doğru göçler başladı. Yağmur umut oldu fakat yağmur suları ile olmaz, yetkililerin bir an önce gölü eski haline getirmeleri için su vermelerini istiyoruz" dedi.