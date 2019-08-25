25.08.2019 15:57

Kuşdili festival ile yaşatılıyor

Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan;

"Yüz yıllardır bu coğrafyada haberleşme aracı olarak kullanılan Kuşdilini festivalle yaşatmaya çalışıyoruz."

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de 22'incisi düzenlenen Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyelerini festival alanına girişte Kuşdili ile "Hoşgeldiniz" diyen çocuklar karşıladı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yöre halkının coğrafi şartlar nedeniyle haberleşmede kullandığı kuş dilinin varlığı festivalle sürdürülüyor. Atalarından öğrendikleri kuş dilini günümüzde yaşatan köylüler bu dili tanıtmak amacıyla festival düzenliyor. Festivalin açılışında konuşan Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, "Kuş dili arazinin engebeliğinden, ulaşım zorluğundan, haberleşmenin imkansızlığından ve derin vadilerden dolayı mecburi olarak, bir konuşma ve anlaşma dili olarak ortaya çıkmıştır. Islık bir haberleşme aracı olarak, Giresun'da Kuşköy Köyünde Düğün, cenaze, hastalık, imece çağırmada karşıdan karşıya 3 kilometre mesafeden birbirlerine haber ulaştırmada en çok kullanılan bir iletişim aracıdır. Atalarımızın yüz yıllardır bu coğrafyada haberleşmede kullanılan Kuşdilini yaşatmak için bir çok etkinlikler düzenlemekteyiz ve bu festivalde bunlardan bir tanesidir. Aynı zamanda Kuşdili UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almıştır." dedi.

Festivalde kuş dili ile nasıl haberleştiklerini anlatan bir gösteri düzenleyen köy sakinleri, "Yarın bize fındık toplamaya gelin", "Akşam bize çay içmeye gelin" cümlelerini Kuşdili ile anlatmaya çalıştı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, halk oyunları gösterileri ve mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi.

Kaynak: İHA