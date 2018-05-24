Kuşbakışı Eşitsizlik ve Adaletsizlik

Fotoğrafçı Johnny Miller, bir insansız hava aracıyla dünyanın en eşitsiz yerlerinin fotoğraf ve videolarını çekip, eşitsizliği havadan görüntülemeye çalıştı.

Çekimlerde, Güney Afrika'nın ve dünyanın bazı diğer en büyük kentlerindeki birbirine bitişik zengin ve yoksul mahalleleri gözler önüne seriliyor.



John Miller "Eşitsizlik sahneleri" projesine, öğrenim görmek için gittiği Cape Town'da havaalanı yakınlarındaki mahallelerde gördüğü eşitsizlikten esinlenerek başladı.

Miller Güney Afrika'dan sonra, Mumbai, Mexico City ve Nairobi'de çekimler yaptı.

Miller insansız hava araçlarıyla, yaşam koşullarındaki eşitsizliğe dair daha iyi bir perspektif yakaladığını söylüyor.

Miller "Sosyal dokumuzdaki eşitsizlikler çoğunlukla saklı ve yerden görmesi zor. Binaların kendileri de dahil, görsel engeller şehirlerimizde inanılmaz bir eşitsizliğin yan yana olduğunu fark etmemizi engelliyor" diyor.

John Miller ayrıca, çalışmasının insanların eşitsizliği konuşmaya teşvik etmesini umuyor.

Tüm fotoğraflar ve söyleşiler John Miller @Millefoto tarafından yapıldı