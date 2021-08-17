Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
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Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik mücadelesini sürdürüyor. Son olarak farklı kentlerden Kuşadası'na gelerek dilencilik yapan yabancı uyruklu 16 kişi zabıta memurlarının eşliğinde Aydın il sınırları dışına çıkarıldı.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklarını da kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Kardeş Şehir Parkı'na gelen Zabıta ekipleri, burada aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 16 kişilik bir grubun dilencilik yapmak için hazırlık yaptıklarını tespit etti. Zabıta memurları kentte dilencilik faaliyeti yapmak isteyen kişiler hakkında tutanak hazırladı. Dilenciler daha sonra Kuşadası'na geldikleri 4 panelvan tarzı araca bindirilerek Aydın il sınırları dışına çıkartıldı.

"Huzuru sağlamak için çalışıyoruz"

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, "Vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin duygularını istismar eden dilencilerle mücadelemiz aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde dilencilik yapmak için havanın kararmasını bekleyen bir gruba müdahale ettik. Grubu Aydın il sınırları dışına götürerek bir daha kentimize dilencilik yapmak için gelmemeleri konusunda uyardık. Bu tarz vakalarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı
Kuşadası Zabıtası, dilencileri il dışına çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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