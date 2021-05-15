Kuşadası ve Didim sahilleri en sakin günlerini yaşıyor
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Kuşadası ve Didim sahilleri en sakin günlerini yaşıyor

Kuşadası ve Didim sahilleri en sakin günlerini yaşıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sakinlik devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sakinlik devam ediyor.

Her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim'de cadde, meydan ve sahiller boş kaldı. İlçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da ise çok az sayıda turist güneşlenmeyi tercih etti.

Didim Kaymakamı Halil Avşar, açıklamasında, vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğunu, Kovid-19 denetimlerinin de yoğun olarak devam ettiğini belirtti.

Kuşadası

Kuşadası ilçesinde de zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıda olanlar İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Kentin önemli plajları Kadınlar Denizi Sahili, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı ise en sakin günlerini yaşıyor.

Normal günlerde binlerce ziyaretçinin uğradığı doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da sessizlik hakim oldu.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentteki denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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