Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu
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Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Güncel

Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu Tam kapanmanın sona ermesi ve havaların ısınması ile 19 Mayıs tatilinde yerli ve yabancı turistler sahile akın etti Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kısıtlama önlemleri nedeniyle turistlere kalan sahiller, kademeli normalleşmeyle vatandaşlara açıldı.

Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu

AYDIN - Tam kapanmanın sona ermesi ve havaların ısınması ile 19 Mayıs tatilinde yerli ve yabancı turistler sahile akın etti

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kısıtlama önlemleri nedeniyle turistlere kalan sahiller, kademeli normalleşmeyle vatandaşlara açıldı. Özellikle 19 Mayıs'ta Kuşadası'nda dünyaca ünlü Kadınlar Denizi'nde ve Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin en önemli turizm kenti Kuşadası'ndaki sahillerde, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen vatandaşlar, denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havadan bunalan Kuşadalılar, kumsallarda voleybol oynadı, bol, bol güneşlenip, denizden çıkmadı.

Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti.

Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu
Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu
Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu
Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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