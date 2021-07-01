Kuşadası'nın Tülüşahı İbramaki Sanat Galerisi'nde görücüye çıktı

Kuşadası'nın Tülüşahı İbramaki Sanat Galerisi'nde görücüye çıktı Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Aydın Gaşağı Fotoğraf ve El İşi Sergisi'ne ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası'nın Tülüşahı İbramaki Sanat Galerisi'nde görücüye çıktı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Aydın Gaşağı Fotoğraf ve El İşi Sergisi'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası'ndaki 10 endemik bitki türünden biri olan tülüşahın yetişme serüveninin fotoğraflarla anlatıldığı sergiye Kuşadalıların ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası'nda kültür ve sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden olan İbramaki Sanat Galerisi, kademeli normalleşme süreciyle birlikte kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı. Yaz sezonu boyunca birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olan İbramaki Sanat Galerisi'nde, halk arasında Aydın Gaşağı olarak da bilinen tülüşah ile ilgili fotoğraf ve el işi ürünlerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Aydın ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği gönüllüleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gelişim süreci anlatıldı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, ADÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Emek tarafından katılımcılara fotoğraflar üzerinden Aydın Gaşağı'nın gelişim süreci anlatıldı. Ardından Kuşadası'ndaki çeşitli kadın dernekleri üyelerince yapılan tülüşah temalı el işi ürünlerinin yer aldığı bölüm gezildi. Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan Aydın Gaşağı ile ilgili fotoğraf ve el işi sergisi 2 Temmuz Cuma gününe kadar ziyaret edilebilir.

Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan 'tülüşah'ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti. Kuşadası Belediyesi ise EKODOSD ile iş birliği yaparak Güvercinada Kalesi'nde 'Tülüşah Deneme Parseli' oluşturmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen