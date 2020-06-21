Kuşadası'ndaki milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu
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Kuşadası'ndaki milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Kuşadası'ndaki milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu
21.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:11

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor. Koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni dönemde en yoğun gününü yaşayan Dilek Yarımadası bu yıl da tatilcilerin gözdesi oldu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle milli park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleri, Alageyik, Akdeniz foku ile tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar bugün milli parka akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren parka gelen ziyaretçilerin araçları uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Ziyaretçiler doğa fotoğrafı çekerek ve koylarda denize girerek vakit geçiriyor. Kuşadası ilçe merkezinden gelenler de tekne turlarıyla ya da özel yatlarla buradaki koylarda yüzüyor.

Bu arada, yoğunluk nedeniyle milli park müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, " Milli Parkımız salgın sonrası yoğun günlerinden bir tanesini yaşıyor.Ziyaretçilerimizin salgın önlemlerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz.Çünkü sizleri önemsiyoruz. Görevlilerimizin uyarılarını ve Anonslarımızı lütfen dikkate alın " denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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