Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
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Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti

Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kuşadası'nın cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı, Türk müziğinin en uzun soluklu gruplarından Yeni Türkü'yü ağırladı.

Kuşadası'nın cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı, Türk müziğinin en uzun soluklu gruplarından Yeni Türkü'yü ağırladı. Solist Derya Köroğlu ve diğer grup üyeleri, seslendirdiği şarkılarla Kuşadalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba gecesi Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konserler kapsamında 'Olmasa Mektubun', 'Aşk Yeniden' ve 'Destina' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü Grubu sahne aldı. 1977'de kurulduktan sonra Türk Müziği'ne alternatif bir tarz kazandıran grup, birbirinden güzel şarkıları ve eşsiz yorumları ile Kuşadalı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Grubun canlı performansı Balıkçılar Meydanı'nı dolduran müzik severler tarafından ayakta alkışlandı. Konser sonunda grubun solisti Derya Köroğlu'na teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanım Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Yeni Türkü'yü kentimizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok zor günler yaşıyoruz. Korona virüs ve ardından gelen felaketler bizleri çok yordu. Bugün Yeni Türkü bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği şarkılar bizlere umut oldu" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti
Kuşadası'nda 'Yeni Türkü' rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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