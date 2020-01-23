Kuşadası'nda sıfır işgaliye uygulamasından taviz yok

23.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:22

Sıfır işgaliye uygulamasından taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son 10 aylık dönemde kamuya ait alanları ve kaldırımları işgal eden 407 kişi hakkında yasal işlem yaptı.



Kuşadası esnafı ve vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen düzenli denetimler neticesinde yaşama geçirilen sıfır işgaliye uygulamasından son derece memnun olduğunu ifade etti.



Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve sağlığı için gece gündüz demeden mesai yapıyor. 2019 yılı içerisinde Güvercin Masa, whatsapp hattı ve CİMER aracılığıyla kendisine iletilen 15 bin 489 başvurunun tamamını değerlendirerek gerekli işlemleri uygulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimler neticesinde 115 işletmeyi ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürledi. Sıfır işgaliyeden taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bu kurala uymayan 407 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi.



Görüntü ve ses kirliliğine karşı da etkin bir şekilde mücadele eden Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında 2 bin 950 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "işgal" maddesinden idari yaptırım cezası uyguladı. Vatandaşların sokaklarda rahat ve huzurlu bir şekilde dolaşması için dilencilere de geçit vermeyen zabıta memurları, 108 dilenci hakkında işlem yaptı. Ayrıca çeşitli fiillerden dolayı Zabıta Yönetmeliği'ne aykırı hareket eden bin 154 kişi hakkında yasal yaptırıma gidildi.



Vatandaşların huzurunu sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, "Belediye sınırları içinde yasaların öngördüğü görevleri yerine getirmeyi kendimize amaç edindik. Halkımızla iç içe olmak ve onlara daha kaliteli hizmet vermek için çağı, teknolojiyi, değişen yasa ve yönetmelikleri yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA