Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
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Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu

Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu. 'Tırtak' cinsi yunusun, vücudundaki delici alet yaraları bulundu.  

Kuşadası'nda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yunusun kıyıya vurduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gidip, inceleme yaptı. Yunustan incelenmek üzere doku örnekleri alındı. Ete Sitesi Plajı'na ölü olarak vuran yunusun 'Tırtak' türü olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Sürücü, "Yapılan incelemede 1 metre 90 santimetre boyundaki yunusun çene altında derin bir yara olduğu görüldü. Muhtemelen delici bir aletle bu hale getirildiğini tahmin ediyoruz. Denizlerimizin en sevimli canlılarından olan yunuslar konusunda ne yazık ki bazen de böyle istenmeyen durumlar olabiliyor. Oysa olmaması gerekir. Bizler EKODOSD olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Deniz kaplumbağalarının, caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağalarının ölümleri bizleri çok üzüyor" dedi.

Bahattin Sürücü, gerekli kayıtları ve doku örnekleri alınan ölü yunusun, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık ile görüşülerek, Milli Park'a gömülmesinin sağlandığını kaydetti.

Sürücü, "Sadece mayıs ayı içinde, Kuşadası ve Didim sahillerimizde 5 'Chelonia mydas' türü yeşil kaplumbağa, 3 caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, 1 'Hexanchus griseus' türü 'boz camgöz' cinsi bir köpekbalığı ve 2 delphinus delphis 'Tırtak' yunus ölü olarak bulunmuştur. Kuşadası Körfezi'nde farklı türlerin görülmesi, denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir. Ancak bu zenginliğin de mutlaka korunması gerekir. Bu canlılara karşı herkesin duyarlı olması ve bu türlerin yaşam alanı olan denizlerimizin temiz tutulması çok önemli" dedi.


Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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