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Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türk Sanat Müziğinin ustası Muazzez Ersoy sahne aldığı bir eğlence mekanında sevilen şarkılarını seslendirdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türk Sanat Müziğinin ustası Muazzez Ersoy sahne aldığı bir eğlence mekanında sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesinde eğlence şovlarının ardından Ersoy, sahneye çıktı. Dillerden düşmeyen eserlerini seslendiren Ersoy, mekanı dolduran sevenlerine Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. Sevenleri, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek Muazzez Ersoy'a eşlik etti.

Konser sonunda gazetecilere açıklama yapan Ersoy, "Çok mutluyum artık sadece İstanbul'da değil İstanbul'un dışında da gazino havasını, ambiyanslarını yaşamaya başlıyoruz ve bu gazinoları tekrar açan, tekrar hayata geçiren, eski günlerdeki o ahengi getirip bu keyfi bize yaşatan insanlara hem çok teşekkür ediyorum hem de bunların artmasını, temenni ediyorum. Kuşadası'nda çok keyifli bir gece yaşadım, her şey çok güzeldi, biraz tabii acele oldu, canlı yayınım var oraya yetişmem lazım bir iki gün dinleneyim evde ama bir daha ki geldiğimde gezmek istiyorum" dedi.

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kuşadası'nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Son Dakika Haberleri
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