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Kuşadası'nda KADES uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuşadası'nda KADES uygulaması tanıtıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara Kades uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek Hattı) tanıtımı yapıldı. Ekipler ayrıca çevre ve doğal hayatın korunması hakkında bilgilendirmede bulundu. Kadınlara broşür dağıtılarak, KADES uygulamasının yükletilmesi sağlandı. - AYDIN

Kuşadası'nda KADES uygulaması tanıtıldı

Kuşadası'nda KADES uygulaması tanıtıldı

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