Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda farklı tarihlerde 1 motosiklet çalındı, 1 ev ve 1 iş yerinden de hırsızlık yapıldı. Hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 72 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.B., B.Ç. ve B.B. saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B.'nin 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve B.Ç. tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER