Kuşadası'nda çarşı ve mahalle bekçilerine geliştirme eğitimi verildi
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Kuşadası'nda çarşı ve mahalle bekçilerine geliştirme eğitimi verildi

Kuşadası'nda görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri eğitimden geçirildi.

Kuşadası'nda çarşı ve mahalle bekçilerine geliştirme eğitimi verildi
18.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:32

Kuşadası'nda görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri eğitimden geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'un da katıldığı eğitim programı üç gün sürdü.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte Emniyet Müdürlüğü rütbeli personeli tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçilerine durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, disiplin mevzuatı, örnek olayların incelenmesi, insan hakları, davranış ilkeleri, etkili iletişim ve iletişim teknikleri konularında geliştirme eğitimi verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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