Kuşadası'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 1'i avukat 6 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i avukat 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhbar üzerine harekete geçen Kuşadası polisi, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.'nın ifadesine başvurdu. S.K.'nın alınan ilk ifadesinde, avukat M.M.K. ile beraberindeki 5 kişinin ismini verdi.
6 KİŞİ TUTUKLANARAK SÖKE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gizlilik içinde yürüttüğü operasyon sonucu adliyeye sevk edilen avukat M.M.K. ile kimlikleri açıklanmayan 5 kişi tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.
YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı