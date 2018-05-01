Kuşadası'nda 1 Mayıs Kutlaması

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediyesi çalışanı işçi ve memurlarla birlikte Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamasında buluştu.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası arkasındaki meydanda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü, Fevziye Tekeroğlu, Hakan Turhan, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile Kuşadası Belediyesi çalışanları katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, çekilen halaylar eşliğinde coşku içerisinde sürdü.

1 Mayıs katlamasında konuşan Belediye İş Sendikası Temsilcisi Banu Ateş, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu belirterek bütün işçileri birlikte hareket etmeye davet etti. İşçi sınıfının zor günlerden geçtiğini belirten Ateş, taşeron işçilere ayrımsız şartsız kadro talebinde bulunduklarının altını çizdi.

TÜM BEL-SEN Temsilcisi Cemile Erdem Kılınç ise, 1977 1 Mayıs'ında yaşamını yitirenleri saygıyla andıklarını belirterek tüm işçi, emekçi ve demokratik güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak ülkenin her yerinde 1 Mayıs alanlarının dolması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Kayalı "Böyle günlerde tüm ilerici güçler birlikte hareket etmelidir. Bu zor günleri ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz 1 Mayıs Marşı'nda geçen o sözler asla unutmayalım 'Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.' Mutlu günlerimiz çok yakındır bunu asla unutmayın" dedi. - AYDIN