Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması tavizsiz devam edecek
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Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması tavizsiz devam edecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Zabıta Müdürlüğünde görevli personel ile bir koordinasyon toplantısı yaptı.

Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması tavizsiz devam edecek
02.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:19

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Zabıta Müdürlüğünde görevli personel ile bir koordinasyon toplantısı yaptı.

Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen toplantıda zabıta çalışanlarının talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Sıfır İşgaliye" uygulamasından kesinlikle taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Ege Bölgesi'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 1 Haziran'da ülke genelinde normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kentteki turistik işletmeler de kapılarını misafirlerine açtı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlenen kafe, restoran ve oteller ilk müşterilerini ağırlamaya başladı. Kontrollü turizm sezonun resmen start almasının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğünde görev yapan personel ile bir koordinasyon toplantısı yaptı. Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen toplantıda zabıta çalışanlarının talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Ömer Günel, yoğun geçecek yaz döneminde geçen yıl başlattıkları "Sıfır İşgaliye" uygulamasından bu yıl da kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kuşadası'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm ilçelerinden biri olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu yıl korona virüs nedeniyle küresel ölçekte bir kriz yaşandı. Ancak artık normalleşme sürecine geçtik. Kentimizdeki mağaza, kafe ve restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl yaşama geçirdiğimiz ve çarşılarımıza düzen getiren sıfır işgaliye uygulamasından bu yıl da kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Haksız rekabete ve görüntü kirliliğine neden olan her türlü usulsüz işgale karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu bizim kuralımız ve kesinlikle değişmeyecek" dedi.

Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok şikayet ettikleri konuların başında gelen seyyar satış noktalarını yüzde 80 oranında azalttıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Geçtiğimiz yıl ilçemizde 300'den fazla seyyar satıcı vardı. Kararlı duruşumuz sayesinde bu yıl sayı 95'e kadar düştü. Amacımız seyyar satış yapılan noktaları olabildiğince azaltmak. Bu aynı zamanda zabıta personelinin de daha rahat görev yapabilmesi anlamına geliyor. Seyyar satış tezgahları gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanmasını sağladık. " diye konuştu.

Pandemi sürecinde Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün büyük bir özveri ile çalıştığının altını çizen Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: "Göreve geldiğimden bu yana gerek yaptığım atamalarda gerekse de personel alımında liyakat ve performansı ikilisini göz önüne aldım. Bundan sonra da liyakat en önemli önceliğimiz olacak. Kuşadası Belediyesi'nde çalışacak personel aldığı eğitim ile alakasız bir bölümde görevlendirilmeyecek" - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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