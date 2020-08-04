Kuşadası Belediyesi zabıtası Kuşadası Körfezindeki sahilleri drone ile denetliyor Kuşadası Belediyesi zabıtası Kuşadası Körfezindeki sahilleri drone ile denetliyor Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'yı kapsayan Kuşadası Körfezi'ndeki 32 kilometrelik sahil bandı ve plajlar, Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri tarafından drone ile denetlenmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi zabıtası Kuşadası Körfezindeki sahilleri drone ile denetliyor

AYDIN - Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'yı kapsayan Kuşadası Körfezi'ndeki 32 kilometrelik sahil bandı ve plajlar, Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri tarafından drone ile denetlenmeye başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği sonucu bu yıl yeniden Kuşadası Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan plajlar ve sahil bandında muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kuşadası Körfezi boyunca uzanan ve şehir merkezinin yanında daha önceden belde olan Davutlar ve Güzelçamlı Mahallesi'ni de kapsayan sahilleri de kapsayan denetimler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla ilk kez drone ile yapılmaya başlandı. Sahil boyunca konuşlanan zabıta ekipleri dron ile yapılan tespitler sonucu elde edilen olumsuzları anında en yakın zabıta ekibini bildiriyor. Zabıta ekipleri de hemen olay yerine giderek, ellerindeki görüntü ve fotoğraflarla olumsuzluklara müdahale ediyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, drone ile yaptıkları denetimlerden çok güzel ve net dönüşler aldıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in talimatıyla drone ile denetimlere başladık. Drone ile denetimlerden çok güzel ve net dönüşler aldık. Aldığımız görüntülerin kayıt altında oluşu ve teknolojiyi çalışmalarımıza uyarlamış olmakla birlikte zamandan da tasarruf ettik. Ekiplerimiz özellikle plajlarda izinsiz ve kayıt dışı olarak gösteren, sağlığa aykırı yiyecek satışına ve seyyarlara anında müdahale edebiliyor. En büyük önceliğimiz hem şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın hem de tatil için Kuşadası'nı tercih eden misafirlerimize huzurlu, sağlıklı ve sakin bir sezon geçirmelerine katkı sağlamak. Tüm ekiplerimiz sezon boyunca hassasiyetle görevlerini sürdürmeye devam edecek " dedi.

Kaynak: İHA