Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor

Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun giderek arttığı Karaova ve Davutlar Mahallelerindeki yazlık sitelerde incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun giderek arttığı Karaova ve Davutlar Mahallelerindeki yazlık sitelerde incelemelerde bulundu.

Güvercin Masa gezici ekibinin de eşlik ettiği alan gezisinde ikinci ikamet adresleri Kuşadası olan vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Belediye hizmetlerinden Kuşadası'nda yaşayan her kesimin kesintisiz faydalanabilmesi için çok çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, kademeli normalleşme sürecinin 3'üncü etabının başlamasıyla birlikte hareketlilik arttı. İkinci ikamet adresi olarak kente taşınanlar ile birlikte tatilciler de eklenince nüfus 1 milyon kişiye yaklaştı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, özellikle yazlık konutların yoğun olarak bulunduğu Karaova ve Davutlar mahallelerindeki sitelere alan gezisi gerçekleştirdi. Site sakinleri ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a Güvercin Masa gezici ekibi eşlik etti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, alan gezisinde alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Güvercin Masa gezici ekibi ise site sakinlerinden gelen taleplerle ilgili başvuru formu oluşturdu. İstekler, anında ilgili birim müdürlüklerine iletilerek çözüm yolları arandı.

Kuşadası genelinde alt ve üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Kuşadası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan çok önemli bir turizm kenti. Biz de bu bilinç ile belediye hizmetlerinden her kesimin kesintisiz faydalanabilmesi için Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in talimatları doğrultusunda çok çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, göreve gelmesinin ardından Kuşadası'na kalıcı yatırımlar kazandırdı. 2 yılda kentimizde 180 bin metrekare yol yaptık. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin uyum ve iş birliği içerisinde çalışması Kuşadası'na her alanda hizmet olarak geri dönüyor" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor
Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor
Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Melisa Döngel Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası Belediyesi hizmetleri vatandaşlarla buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:32:36. #1.15#

title