Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki

- Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki İngiltere'nin Türkiye'den geleceklere karantina muafiyeti koyması Kuşadası'ndaki turizmciler arasında memnuniyetle karşılandı.

04.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:55

- Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki

AYDIN - İngiltere'nin Türkiye'den geleceklere karantina muafiyeti koyması Kuşadası'ndaki turizmciler arasında memnuniyetle karşılandı. Turizmciler İngiltere'ye teşekkür ederken, seyahat uyarısına devam eden Avrupa Birliği'ne de tepkilerine devam ettiler.

Bilindiği gibi Avrupa Birliği Konseyi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini açıklamış ve listede virüsün ortaya çıktığı Çin yer alırken, Türkiye dışarıda bırakılmıştı. AB kararında Türkiye'nin dışarıda bırakılmasını tepki ve şaşkınlıkla karşılayan turizmcilerin İngiltere'nin kararıyla ise moral buldu. İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülkeye yurt dışından gelişlerde uygulanan 14 günlük karantina kuralında muafiyet tanınan 56 ülke arasında Türkiye'ye de yer verdi. Söz konusu 56 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolcular, eğer önceki 14 gün boyunca listede yer almayan bir ülkede bulunmamışsa 14 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Bu karar Kuşadası'ndaki turizmciler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Peninsula Tour'un Genel Müdürü, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, İngiltere'nin kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, " Turizmciler olarak İngiltere hükümetinden büyük beklentimiz vardı. Resmi açıklamayla birlikte İngiltere'nin kararı beklentimizi giderdi. İngiliz hükümetine teşekkür ediyoruz " dedi. İngiltere'nin kararının ardından AB'nin de kararını gözden geçirmesini beklediklerini kaydeden Çiçek, " Çünkü Türkiye açıklanan listedeki diğer ülkeler kadar güvenli. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu bu kararı tamamen taraflı buluyorum. Çin'in listeye alınıp, Türkiye'nin riskli ülkeler arasında gösterilmesi Kuşadası'ndaki turizmciler olarak bizleri hem kızdırdı hem de çok üzdü. Burada Türkiye'nin yeni bir politika geliştirip acilen duruma çözüm bulması gerekiyor. Çünkü AB ülkelerinden gelecek turist bizim için önemli bir gelir kapısı" dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de İngiltere'den çok güzel bir haber aldıklarını belirterek, " İngiltere pazara bizim için çok önemli. Bu nedenle İngiltere hükümetinin ülkemize karantina muafiyeti getirmesi çok iyi bir gelişme, tüm turizm sektörüne büyük bir moral oldu. Avrupa Birliği'nin de İngiltere'yi takip etmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye önlem konusunda çok iyi durumda. Bu karara birlikte dış turizmde sezon açılışı 15 Temmuz'da başlar. İngiliz Hükümetine ve kararı alanlara teşekkür ediyoruz " dedi. Bu arada, İngiltere'ye teşekkür ederken Avrupa Birliği'ne tepkisini sürdüren Özden, " Şaşkınlığımızı gidermeleri için Avrupa Birliği'nin listeyi bir an önce güncellemesini bekliyoruz. Türkiye'ye üvey evlat muamelesi yapmaları çok kötü. Çünkü birçok AB vatandaşı için ülkemiz tatil cenneti konumunda. Özellikle Alman turistler Türkiye'ye seyahat etmeyi çok seviyor. Turizmciler olarak bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz " diye konuştu.

Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı Haber
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Vladimir Putin Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Kuşadalı turizmcilerden İngiltere'ye teşekkür, Avrupa Birliği'ne tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:46:45. #1.14#
title