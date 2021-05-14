Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösterdi Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu İsrail'in...

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi

Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösterdi

SİVAS - Sivas'ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, Katil İsrail" diyerek tepki gösterdi.

Sivas'ta yaşayan hayvan sever Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu alarak beslemeye başladı. Bayrak, adeta bir Sivaspor taraftarı gibi yetiştirdiği kuşa 'Japon' ismini verdi. Vaktinin çoğunu çok sevdiği kuşuyla geçiren Bayrak, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede kuşa yaklaşık 50 kelime öğretti. Daha önceleri 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Sivaslıyız gardaş' gibi kelimeleri söyleyerek görenlerin hayrete düşüren kuş, bu seferde İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme "Şerefsiz İsrail, katil İsrail" diyerek tepki gösterdi.

6 ayda konuşmayı öğrendi

Ömer Bayrak, kuşunun 6 ayda konuşmayı öğrendiğini belirterek, "Pandemi döneminde eşimle beraber kuşumuzla ilgileniyoruz. Halk dilinde japonez, tepeli olarak biliniyor. Ben bunu aldığım zaman bana dediler ki yerli kuş al sen bunu konuşturamazsın dediler. Ben bunu aldığımda 1 aylıktı 5-6 ay içersin de konuşmaya başladı. Daha önce geldiğinizde kahrolsun PKK, kırmızı beyaz Sivas spor, cici kuş, babacık diyordu. Şimdi nereden baksan yaklaşık 50-60 tane kelime biliyor" dedi.

İki gün içinde öğrendi, İsrail'e lanet okudu

Bayrak, kahrolsun İsrail, şerefsiz İsrail sloganlarını iki günde kuşuna öğrettiğini ifade ederek, " En son meydana gelen İsrail'in yaptığı zulme tepkisiz kalmadık bizde kuşumuzu destekledik. 14 bin kilometre uzaklıkta Güney Amerika'nın Şili takımından Filistin'de ki kardeşlerimize destek geldi. Bende kayıtsız kalmamak amacıyla muhabbet kuşum yiğidoya kahrolsun İsrail, Şerefsiz İsrail kelimesini 2 gün içersin de öğrettim. Allah Filistin'de ki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ben Amerika'dan ve diğer Avrupa Devletlerinden de aynı tepkiyi göstermelerini istiyorum" diye konuştu.

Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi
Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Son dakika haberleri: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye çıktı
Son dakika haberleri: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye çıktı
Son dakika! İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye...
Son dakika! İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye...
Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...
Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuş dile geldi, İsrail'e tepkisini bu sözlerle dile getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 19:19:46. #1.14#

title