04.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:43

Kuş avlamak isterken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, 3 arkadaşıyla kuş avına çıkan Vedat G., tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Arama kurtarma ekipleri, sağ bacağında açık kırık bulunan avcıyı, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak hastaneye götürdü.

Gündoğmuş ilçesi Bedan mevkiinde dağlık arazide 3 arkadaşıyla kuş avlamak isteyen Vedat G., saat 10.30 sıralarında tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İHH Antalya Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İP İSTASYONLA ULAŞTILAR

Bölgeye ulaşan ekipler, kurdukları ip istasyonla saat 14.00 sıralarında yaralı avcının yanına indi. Sağ bacağında açık kırık bulunan Vedat G. ilk müdahalenin ardından bulunduğu yerden alındı. Vedat G. daha sonra sedye ile yaklaşık 1 kilometre taşınarak, Antalya'dan gelen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait helikopterin iniş yaptığı yere görüldü. Yaralı avcı helikopterle saat 17.30'da Alanya Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Vedat G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu