Kuryeyi saatlerce alıkoymakla suçlanan İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi isteniyor
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Kuryeyi saatlerce alıkoymakla suçlanan İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi isteniyor

17.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:56
Kuryeyi saatlerce alıkoymakla suçlanan İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın, bozuk tabletini almak üzere 25 Şubat'ta Sarıyer Yeniköy'deki villasında gelen kurye Renas Demirbaş'ı saatlerce alıkoyduğu, küfür ve tehditlerde bulunduğu, ayrıca onu köpek...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın, bozuk tabletini almak üzere 25 Şubat'ta Sarıyer Yeniköy'deki villasında gelen kurye Renas Demirbaş'ı saatlerce alıkoyduğu, küfür ve tehditlerde bulunduğu, ayrıca onu köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştığı anlatıldı. İpek Hattat'ın kuryenin patronunun kendisine hakarette bulunduğu, tehdit ettiği, kuryeyi zorla alıkoymadığı şeklindeki ifadesine de iddianamede yer verildi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Savcılık, İpek Hattat'ın "konutta birden fazla kişi ile yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsini istedi. Olaya karıştıkları öne sürülen Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Hürriyet

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