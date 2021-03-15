Kuryeyi alıkoymakla suçlanan İpek Hattat, hakkında 32 yıla kadar hapis

Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İpek Hattat hakkında 5 ayrı suçtan 12 yıldan 32 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer şüpheliler İpek Hattat'ın arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve şoförü Veysel Güven hakkında ise 2 suçtan ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İpek Hattat'ın internet üzerinden iPad'ini tamir ettirmek için bir telefon ve tablet tamir servisiyle anlaşarak 22 Şubat'ta tabletini şoförüyle söz konusu işyerinin sahibine yolladığı anlatıldı. Tamiratı yapılan tabletin şoföre teslim edildiği ancak İpek Hattat'ın tam yapılmadığı, orta tuşunun da çalışmadığını söyleyerek iPad'ın adresinden alınmasını istediği, bunun üzerine işyeri sahibinin kurye Renas Demirbaş'ı 25 Şubat'ta İpek Hattat'ın ikametine gönderdiği anlatıldı.

KURYE İÇERİ GİRER GİRMEZ KAPIYI KİLİTLEDİKLERİ

Kuryenin İpek Hattat'ın Sarıyer Yeniköy'deki villa tarzı evine gittiği, kuryenin içeri davet edildiği, kurye Renas içeri girer girmez kapıyı kapatıp, kilitledikleri belirtildi. İpek Hattat'ın alkolün de etkisiyle bağırarak Bunlar dolandırıcı, polis çağırın diye bağırdığı, bir süre sonra Renas Demirbaş'a patronunu arattığı, patronu Halil Cömert'i arayan kuryenin Abi beni buradan bırakmıyorlar. Senin buraya gelmeni istiyorlar dediği, patron Halil'in ise Eksiklik varsa gereğini yaparız dediği belirtildi. İpek Hattat'ın zorla kurye Renas Demirbaş'ın elindeki cep telefonunu çekerek alıp şoförü Veysel Güven'e verdiği, Veysel'in de cebine koyduğu, kuryenin telefonunu istemesine rağmen vermedikleri, patron Halil Cömert'in Renas'ı aradığını gören İpek Hattat'ın cep telefonunu alıp merdivenlerden aşağıya attığı, ardından Renas'a Siz kimsiniz lan, adam gibi işinizi yapın. Sinkaf ederim sizi. Buradan çıkamayacaksın patronun gelene kadar diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu, köpeğin dışkısının olduğu yeri göstererek çömel otur dediği, bu sırada Renas'ın telefonunu tekrar birkaç kez duvara doğru atıp kırdığı da belirtildi. Patronu kurye Renas'a 40 dakika boyunca ulaşamayınca polise haber verdiği, polisin kapıyı çaldığı açan olmaması üzerine balkon kısmından içeride bazı kişileri görünce kapının açılmasını söyledikleri belirtildi.

KURYEYİ YAKLAŞIK 2 SAAT ALIKOYDUKLARI

İpek Hattat savcılıkça alınan ifadesinde, kuryenin patronu ile konuştuğunu patronun kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, telefonu o sinirle yere düşürdüğünü, kuryeyi zorla alıkoymadığını, sadece şoförü gelene kadar beklemesini istediğini, polisi aradığını ve polisin gelmesini beklediğini söylediği, alkollü olmadığını belirterek suçlamayı reddetti. Diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve şoför Veysel Güven'in suçlamaları reddettiği, ancak şüphelilerin iştirak halinde hareket ettikleri, müştekiyi yaklaşık 2 saat rızası dışında ikamette tutarak hürriyetinden yoksun bıraktıkları ve zorla cep telefonu aldıkları anlatıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede şüpheli İpek Hattat'ın, Konutta birden fazla kişi ile yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Mala zarar verme, Hakaret ve Tehdit suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Konutta birden fazla kişi ile yağma suçlarından ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.