Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'a hem hapis hem de para cezası!
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Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'a hem hapis hem de para cezası!

Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'a hem hapis hem de para cezası!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi kurye Renas Demirbaş ve taraf avukatları hazır bulundu.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi kurye Renas Demirbaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in katılmadığı duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Hattat'ın avukatı, şikayetçinin maddi zararının müvekkili tarafından karşılandığını bildirdi. 

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'i beraat ettirirken, İpek Hattat'ı 'Hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Mala zarar verme' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına, 'Hakaret' suçundan da 1500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme,'Yağma' suçundan ise beraat ettirdi. Mahkeme, İpek Hattat'a verilen cezaları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İpek Hattat'ın 22 Şubat'ta tabletini tamir ettirmek için şoförüyle söz konusu işyerinin sahibine yolladığı, Hattat'ın tamiratın tam yapılmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibinin kurye Renas Demirbaş'ı 25 Şubat'ta sanığın ikametine gönderdiği anlatıldı. Kuryenin içeri davet edildiği, içeri girer girmez de kapının kapatılıp kilitlendiği kaydedildi. İddianamede sanık İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar, Hattat'ın erkek arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve Hattat'ın şoförü Veysel Güven'in 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından 11 yıldan 25'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Kaynak: Hürriyet

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