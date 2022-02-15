Kurye filmi nerede çekildi? Kurye ne zaman çekilmiştir, kaç yılında yapıldı?
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Kurye, Dominic Cooke tarafından yönetilen 2020 tarihinde vizyona giren gerilim, aksiyon filmidir. Kurye filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurye ne zaman çekilmiştir, kaç yılında yapıldı?
Kurye filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmde Benedict Cumberbatch, 1960'larda Gizli İstihbarat Servisi tarafından Rus casus kaynağı Oleg Penkovsky (Merab Ninidze tarafından canlandırılıyor) ile bir mesaj kanalı olarak işe alınan İngiliz bir iş insanı olan Greville Wynne rolünde yer alıyor. Kurye ne zaman çekilmiştir, kaç yılında yapıldı?
Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.
- Benedict Cumberbatch - Greville Wynne
- Merab Ninidze - Oleg Penkovsky
- Rachel Brosnahan - Helen Talbot
- Jessie Buckley - Sheila, Greville'in kocası
- Angus Wright - Dickie Franks
- Zeljko Ivanek - John A. McCone
- Kirill Pirogov - Oleg Gribanov
- Anton Lesser - Bertrand
- Maria Mironova - Vera, Oleg's wife
- Vladimir Chuprikov - Nikita Khrushchev
Kurye, dünya prömiyerini orijinal adı Ironbark adı altında 24 Ocak 2020'de Sundance Film Festivali'nde yaptı ve 19 Mart 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 13 Ağustos 2021'de Birleşik Krallık'ta sinemalarda gösterime girdi. Film eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.