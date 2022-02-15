Kurye filmi nerede çekildi? Kurye ne zaman çekilmiştir, kaç yılında yapıldı?

Kurye filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmde Benedict Cumberbatch, 1960'larda Gizli İstihbarat Servisi tarafından Rus casus kaynağı Oleg Penkovsky (Merab Ninidze tarafından canlandırılıyor) ile bir mesaj kanalı olarak işe alınan İngiliz bir iş insanı olan Greville Wynne rolünde yer alıyor. Kurye ne zaman çekilmiştir, kaç yılında yapıldı?

KURYE KONUSU

Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI

Benedict Cumberbatch - Greville Wynne

Merab Ninidze - Oleg Penkovsky

Rachel Brosnahan - Helen Talbot

Jessie Buckley - Sheila, Greville'in kocası

Angus Wright - Dickie Franks

Zeljko Ivanek - John A. McCone

Kirill Pirogov - Oleg Gribanov

Anton Lesser - Bertrand

Maria Mironova - Vera, Oleg's wife

Vladimir Chuprikov - Nikita Khrushchev

KURYE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurye, dünya prömiyerini orijinal adı Ironbark adı altında 24 Ocak 2020'de Sundance Film Festivali'nde yaptı ve 19 Mart 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 13 Ağustos 2021'de Birleşik Krallık'ta sinemalarda gösterime girdi. Film eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

Haberler.com - Gündem