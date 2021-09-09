Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu
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Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu

Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu, gölden geriye Kış manzaralarını aratmayan beyaz tuz tabakası kaldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu, gölden geriye Kış manzaralarını aratmayan beyaz tuz tabakası kaldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Beslendiği su kaynaklarının kuruması ve yağışların azalması nedeniyle Kellah gölü tamamen kurudu. Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kar manzaralarını andırdı. Bozkırın ortasına bembeyaz kalan göl, endişe verse de ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl drone ile havadan da görüntülendi.

İlçe sakinleri kuraklık nedeniyle gölden gerine Kış mevsimini andıran görüntüler kaldığını belirtip, "Burası yaz aylarında 35, 40 dereceye ulaşan sıcaklıktan dolayı kuraklık yaşanıyor. Kuraklıktan dolayı gölde adeta kar yağmış gibi bir manzaraya büründü. Tabi ki güzel bir görüntü fakat bir yandan da içler acısı. Kuraklığın olması insanları tedirgin ediyor" dedi.

(Onur Erden - Volkan Kaplan/İHA)

Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu
Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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