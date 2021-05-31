Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı
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Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde suyu tükenme noktasına gelen dere yatağındaki balıklar için seferber olundu.

Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde suyu tükenme noktasına gelen dere yatağındaki balıklar için seferber olundu. Balıklar için alternatif kaynaklardan su takviyesi yapılarak bölge gözetim altına alındı.

İlçeye bağlı Sarıyer Mahallesi Geriz mevkiinden geçen Karacaoğlan Deresi'nin suyu tükenme noktasına geldi. Balık ölümleri riskine karşı vatandaşlar belediyeye başvurup yardım istedi.

Erdemli Belediyesi ekipleri ise harekete geçerek alternatif su kaynaklarından, dere yatağı ve sel bendi çevresindeki birikintilere sıkışan balıklar için su takviyesi yaptı. Ardından da bölge gözetim altına alındı.

Sarıyer Mahallesi sakinlerinden Bayram Toraman, aylardır yağmur yağmadığını belirterek, dere yatağının bu sebeple kurumaya başladığını belirtti. Toraman, "Kuraklıktan dolayı deremizde kesilen su nedeniyle balıklarımız küçüklü büyüklü telef olmaya başlamıştır. Erdemli Belediyesini aradık yardım istedik. Onlarda ekipmanları ile gelip çevre kanallardan suları deremize akıtmaya başladı. Bu sayede geriye kalan balıklarımız kurtulmaya başladı" dedi.

Belediye ekiplerince birikintilere sıkışan balıkların olduğu bölgeler gözetim altına alındı, balıklar için su takviyesi yapıldı.

Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı
Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı
Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı
Kuruyan dereye su takviyesi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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