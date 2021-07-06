Kurum: "(Suriyeli sığınmacılar) Uluslararası kuruluşlardan aldığımız katkı bu yükün devletler arasında adil paylaşımında yetersiz kalmıştır"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (2)"Türkiye her zaman zor durumda kalan savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimize kucak açmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (2)

"Türkiye her zaman zor durumda kalan savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimize kucak açmıştır. Bu süreçte şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek ve ihtiyaçlarını gidermek adına 40 milyar doları aşan bir maliyeti de üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz."

"Buna karşın uluslararası kuruluşlardan aldığımız katkı bu yükün devletler arasında adil paylaşımında yetersiz kalmıştır."

"Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşlar söz verdikleri fonları sağlamadıkları sürece bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği bir yük değildir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç