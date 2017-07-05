Kurum Müdürlerinden Kiraz'a Ziyaret

Antalya'daki kurum müdürleri, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevine atanan Dr. Kemal Kiraz'ı ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Kiraz'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.



Ziyaretler kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü, Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, AFAD Müdürü Fevzi Timur, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, İl Müftüsü Osman Artan, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, TÜİK Bölge Müdürü Abdi Öncel, İl Dernekler Müdürü Hüseyin Kurtay ve Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Murat Eğilmez, Kiraz'ı ziyaret ederek görevinde başarı diledi.



Kiraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hep birlikte Antalya için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.