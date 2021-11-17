Kurum: "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz" - Haberler
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Kurum: "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı" etkinliği programında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı" etkinliği programında konuştu. (1)

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz

Kurum: İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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