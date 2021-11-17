Kurum: "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı" etkinliği programında konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı" etkinliği programında konuştu. (1)