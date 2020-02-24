Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi"
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
24.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:53
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (2)
Kaynak: AA