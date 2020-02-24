: Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi"

24.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:53

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (2)

Kaynak: AA

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