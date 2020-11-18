Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm (33) izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
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Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm (33) izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

18.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:26
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm (33) izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Diriliş Ertuğrul'un final kararından sonra ekranlara gelen ve büyük bir beğeniyle izlenen Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak! Peki, Kuruluş Osman hangi kanalda, saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? Kuruluş Osman bugün var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar kalesi düşüyor, Kayı Obası'nda kılıçlar çekiliyor!

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜM FULL İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm (33) izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak.''

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm (33) izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm (33) izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

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