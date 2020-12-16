Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek adı ne? Tarihte Yavlak Arslan kimdir?
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Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek adı ne? Tarihte Yavlak Arslan kimdir?

16.12.2020 21:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:02
Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek adı ne? Tarihte Yavlak Arslan kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde bugün yayınlanan bölümde heyecanlı sahneler damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek adı ne? Gerçekte Yavlak Arslan kimdir?

ATV ekranlarında yayınlananKuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek adı ne? Gerçekte Yavlak Arslan kimdir? Detaylar haberimizde.

TARİHTE YAVLAK ARSLAN KİMDİR?

Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyi. Saltukname'de "Melik Muzaffereddin" olarak da anılmaktadır. Hoylu Hasan'ın "?avâ?idü'r-resâ?il" adlı eserinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ı "Melik'ül-ümera" ve "Sipah-bud-i diyar-i" unvanlarıyla anmasından tıpkı dedesi Hüsameddin Çoban dönemindeki gibi kendisinin de ûc beyi olduğunu, Kuzeybatı Anadolu'da Bizans'a sınırı olan bölgelerin korunması görevinin Çobanoğulları Beyliği'ne ait olduğu anlaşılmaktadır.

KURULUŞ OSMAN YAVLAK ARSLAN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Yavlak Arslan rolüne hayat veren başarılı oyuncu Umut Karadağ 1971, Ankara doğumlu, Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır. Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

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