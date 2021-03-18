Kuruluş Osman Togay kimdir? Kara Şaman Togay karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Diziye yeni katılan karakterler merak edilmeye devam ediyor. Bugün Kuruluş Osman'a Teoman Kumbaracıbaşı 'Kara Şaman Togay' karakterinde katıldı. Peki Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli? Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı ve biyografisi haberimizde.

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Kara Şaman Togay kimdir merak edildi. Kara Şaman Togay karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

KURULUŞ OSMAN KARA ŞAMAN TOGAY KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Diziye yeni katılan Teoman Kumbaracıbaşı, ' Kara Şaman Togay ' karakterini canlandırmaktadır.

Kuruluş Osman dizisinde 48. bölümünde kadroya katılacak olan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni düşmanı olacak Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterini canlandıracak.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Teoman Kumbaracıbaşı, (d. 18 Ekim 1971; Arjantin), Türk oyuncu.

Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.

2003 yılında "Yazı Tura" filmi, ilk uzun metrajlı filmi oldu ve burada homoseksüel bir karakter olan "Teoman"ı canlandırdı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu.

2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı.

Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi.

2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yönetmektedir.

Kendi yaptığı süt reçelini pazarlarda sattığı Türkiye ve 14 yaşından beri gitmediği Arjantin'de internete yansımıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Girdap

Made in Europa

Yazı Tura

Gecenin Kanatları

Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

Kara Duvak

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Binbir Gece

Aşka Sürgün

Gözyaşı Çetesi

Ayışığı

Aşk Yolu

Kılıç Günü

Eyyvah Eyvah 2

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Evim Sensin

Aşk Kırmızı

Eyyvah Eyvah 3

Galip Derviş (Selman Teker) (Konuk Oyuncu)

Güneşin Kızları - 2015 (Ahmet)

Kördüğüm - 2016 (Murat)

Hayat Bazen Tatlıdır - 2017 (Savcı Tamer)

Vatanım Sensin - 2017

Avlu - 2018 (Hakan Demir) (Başrol Oyuncusu)

Bir Deli Rüzgâr - 2018 (Eren Yıldız)

Kuruluş Osman - 2021 (Togay)