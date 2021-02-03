Kuruluş Osman Saru Batu Savcı Bey kimdir? Kuruluş Osman Savcı ölecek mi? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
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Kuruluş Osman Saru Batu Savcı Bey kimdir? Kuruluş Osman Savcı ölecek mi? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

03.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:06
Kuruluş Osman Saru Batu Savcı Bey kimdir? Kuruluş Osman Savcı ölecek mi? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Çarşamba günleri ATV ekranlarına gelen ve tarihten büyük izler taşıyan Kuruluş Osman dizisinde bu bölüm Savcı ölecek mi, merak edildi. Bunun yanı sıra Kuruluş Osman Saru Batu Savcı Bey kimdir? Kuruluş Osman Savcı öldü mü? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? gibi sorular da sosyal medyada merak edildi. İşte detaylar...

Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi, Lena Hatun'un kocası ve Bayhoca'nın babası olan Saru Batu Savcı Bey bu hafta kötü yaralandı ve ölüp ölmeyeceği sosyal medyada merak konusu oldu. Sizler için Kuruluş Osman Saru Batu Savcı Bey kimdir? Kuruluş Osman Savcı tarihte kim? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? ve Kuruluş Osman Savcı'yı canlandıran Kanbolat Görkem Arslan kimdir? sorularını mercek altına aldık.

TARİHTE SARU BARTU SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı (1287) esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini "Kanbolat Görkem Arslan" canlandırmaktadır. Kanbolat Görkem Arslan4 Kasım 1980 yılında Düzce'de doğmuştur. Türk oyuncu 40 yaşındadır. Televizyon ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. Birçok dizide yer alan Kanbolat Görkem Aslan, Poyraz Karayel dizisinde yer aldığı Sefer karakteriyle ünlenmiştir.

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