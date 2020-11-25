Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kendi kemik izleyici kitlesini oturtmuş ve oldukça dikkat çeken oyuncu kadrosu ile Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 35. fragmanında neler olacak? Kuruluş Osman 34. bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi pek çok insan tarafında severek ve her bölümü büyük bir heyecanla takip edilerek bekleniliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 35. fragmanında neler olacak? Kuruluş Osman 34.bölğmde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Kuruluş Osman, 25 Kasım Çarşamba (Bugün) 2020 ATV ekranlarında izleyici ile buluşlacak.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman, 25 Kasım Çarşamba (Bugün) 2020'de saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşlacak.

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN GENEL HİKAYESİ NASILDIR?

Resmi internet sitesinde dizi için;

'O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.' deniliyor.