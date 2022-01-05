Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman hangi gün? Çarşamba değil mi? Kuruluş Osman bugün yok mu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 5 OCAK ÇARŞAMBA 2022 BUGÜN YOK MU?

Bugün ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almadı. Kuruluş Osman 1 hafta yılbaşı arası verdiği için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugün ATV'de Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı oynanacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

1. sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Yiğit Uçan

Açelya Özcan

Ömer Ağan

Özgür Akar

Seda Yıldız

Abidin Yerebakan

Serkan Tatar

Didem Balçın

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Ümit Belen

Erkan Avcı

Emin Gürsoy

Ahmet Yenilmez

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