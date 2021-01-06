Kuruluş Osman ne zaman? 6 Ocak Kuruluş Osman son bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 42. bölüm

Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Dizinin yeni bölümleri her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? 6 Ocak Kuruluş Osman son bölüm fragmanı izle! ATV 6 Ocak yayın akışı Kuruluş Osman 41. bölüm

Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. ATV yayın akışındabu akşam dizinin 41. bölümü yer alıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 41. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Obada tek bir hain kalmayacak!"

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇYA YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor ve yönetmen koltuğunda Metin Günay, Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor. 41. bölümün ardından Ertuğrul Bey'in ölümü ve Targun Hatun'un yaptığı planı Osman Bey'e anlatması seyircilerin 42. bölümü merakla beklemesine sebep oldu. Kuruluş Osman 42. bölümü her hafta olduğu gibi Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak!

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Akıncı