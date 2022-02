Kuruluş Osman Göktuğ kimdir? Göktuğ'u canlandıran Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman Göktuğ kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz bölümlerinde Göktuğ'un kılıçla saldırıya uğradığı ve kanlar içinde kaldığı sahne fragmanda büyük dikkat toplanıyor. Bu kapsamda Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik diziden ayrılıyor mu? Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

KURULUŞ OSMANGÖKTUĞ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ karakterini Burak Çelik canlandırmaktadır.

BURAK ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci oldu. Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde yer aldı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Çelik, Kuruluş: Osman dizisinde Göktuğ karakterini canlandırmaktadır. Çelik, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

BURAK ÇELİK'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020-Kuruluş: Osman (Göktuğ) (TV Dizisi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)

