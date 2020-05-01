Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Kuruluş Osman'ın 19. bölümünde, Osman Bey'in amcası Sungur Tekin rolüyle Sezgin Erdemir, Dündar Bey'in oğlu Bahadır rolüyle Çağkan Çulha ve Moğol komutanı Böke rolüyle Atılgan Gümüş ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen ondokuzuncu bölümü günü tüm reyting kategorilerinde zirvede kapatırken, dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı.

Sezgin Erdemir

Osman Bey'in amcası Sungur Tekin rolüyle dizinin kadrosuna katılan Sezgin Erdemir, 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.

Çağkan Çulha

Hikayeye Dündar Bey'in oğlu Bahadır rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday.

Atılgan Gümüş

19'uncu bölümde ayrıca Moğol komutanı Böke rolüyle Atılgan Gümüş de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin 20'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.