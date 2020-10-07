Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Savcı Bey "Kanbolat Görkem Arslan" kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Savcı Bey karakteridir. Peki Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...
KURULUŞ OSMAN'DA SAVCI BEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini "Kanbolat Görkem Arslan" canlandırmaktadır.
KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?
Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed/ Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?
Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980, Düzce doğumlu Türk oyuncu.
Kanbolat Görkem Arslan doğum tarihi : 4 Kasım 1980
Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında : 39 yaşında
Kanbolat Görkem Arslan aslen nereli : Düzce
Kanbolat Görkem Arslan burcu ne : Akrep
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Tiyatro:
2015 : Tatyana
2016 : Köpeklerin İsyan Günü
Sinema:
2009 : Hayatın Tuzu
2009 : Teslimiyet
2011 : Yurt :
2013 : Daire
2019 : Enes Batur Gerçek Kahraman
Dizi:
2004 : Çemberimde Gül Oya
2006-07 : Hatırla Sevgili
2007-08 : Asi
2009 : Ayrılık
2010 : Ezel : Mesut Süre
2010-11-12 : Yer Gök Aşk
2013 : Tatar Ramazan
2015-2016 : Poyraz Karayel
2016-2017 : Hayat Bazen Tatlıdır
2018 : Servet
2018 : Bir Deli Rüzgâr
2020- : Kuruluş Osman