Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.10.2020 23:43 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:47
Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Savcı Bey "Kanbolat Görkem Arslan" kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Savcı Bey karakteridir. Peki Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA SAVCI BEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini "Kanbolat Görkem Arslan" canlandırmaktadır.

Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed/ Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980, Düzce doğumlu Türk oyuncu.

Kanbolat Görkem Arslan doğum tarihi : 4 Kasım 1980

Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında : 39 yaşında

Kanbolat Görkem Arslan aslen nereli : Düzce

Kanbolat Görkem Arslan burcu ne : Akrep

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Tiyatro:

2015 : Tatyana

2016 : Köpeklerin İsyan Günü

Sinema:

2009 : Hayatın Tuzu

2009 : Teslimiyet

2011 : Yurt :

2013 : Daire

2019 : Enes Batur Gerçek Kahraman

Dizi:

2004 : Çemberimde Gül Oya

2006-07 : Hatırla Sevgili

2007-08 : Asi

2009 : Ayrılık

2010 : Ezel : Mesut Süre

2010-11-12 : Yer Gök Aşk

2013 : Tatar Ramazan

2015-2016 : Poyraz Karayel

2016-2017 : Hayat Bazen Tatlıdır

2018 : Servet

2018 : Bir Deli Rüzgâr

2020- : Kuruluş Osman

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