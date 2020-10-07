Kuruluş Osman'da Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Kuruluş Osman'da Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.10.2020 23:06 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:10
Kuruluş Osman'da Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Nikola karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Nikola "Erkan Avcı" kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Nikola karakteridir. Peki Nikola karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Erkan Avcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA NİKOLA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Nikola karakterini "Erkan Avcı" canlandırmaktadır.

Kuruluş Osman'da Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Nikola - Erkan Avcı

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı (d. 17 Aralık 1982, Diyarbakır), Türk oyuncu. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Erkan Avcı doğum tarihi : 17 Aralık 1982

Erkan Avcı kaç yaşında : 37 yaşında

Erkan Avcı aslen nereli : Diyarbakır

Erkan Avcı burcu ne : Yay

Erkan Avcı boy-kilo : 1.74 - 75

ERKAN AVCI ROL ALDIĞI FİLMLER

2018 : Müslüm : Bahtiyar

2012 : Uzun Hikâye : Selami

2011 : Zenne : Ahmet

2011 : Gişe Memuru : Afar Şoför 2

2011 : Can : Ali

ERKAN AVCI ROL ALDIĞI DİZİLER

2020- : Kuruluş Osman : Aya Nikola

2019-2020 : Şampiyon : Zafer

2018-2019 : Çukur : Çeto

2018 : Payitaht: Abdülhamid : Fehim Paşa

2016-2017 : Cesur ve Güzel : Korhan Korludağ

2012-2015 : Karadayı : Barut Necdet

2009-2012 : Sakarya Fırat : Ethem Tekintaş

2009 : Acemi Müezzin : Cemal

2007 : Kurtlar Vadisi Pusu : Gürhan

2007 : Ayrılık : Yunus

2006 : Köprü : Hasan

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