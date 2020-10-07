Kuruluş Osman'da Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Nikola karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Nikola "Erkan Avcı" kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Nikola karakteridir. Peki Nikola karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Erkan Avcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...
KURULUŞ OSMAN'DA NİKOLA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Kuruluş Osman dizisinde Nikola karakterini "Erkan Avcı" canlandırmaktadır.
ERKAN AVCI KİMDİR?
Erkan Avcı (d. 17 Aralık 1982, Diyarbakır), Türk oyuncu. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Erkan Avcı doğum tarihi : 17 Aralık 1982
Erkan Avcı kaç yaşında : 37 yaşında
Erkan Avcı aslen nereli : Diyarbakır
Erkan Avcı burcu ne : Yay
Erkan Avcı boy-kilo : 1.74 - 75
ERKAN AVCI ROL ALDIĞI FİLMLER
2018 : Müslüm : Bahtiyar
2012 : Uzun Hikâye : Selami
2011 : Zenne : Ahmet
2011 : Gişe Memuru : Afar Şoför 2
2011 : Can : Ali
ERKAN AVCI ROL ALDIĞI DİZİLER
2020- : Kuruluş Osman : Aya Nikola
2019-2020 : Şampiyon : Zafer
2018-2019 : Çukur : Çeto
2018 : Payitaht: Abdülhamid : Fehim Paşa
2016-2017 : Cesur ve Güzel : Korhan Korludağ
2012-2015 : Karadayı : Barut Necdet
2009-2012 : Sakarya Fırat : Ethem Tekintaş
2009 : Acemi Müezzin : Cemal
2007 : Kurtlar Vadisi Pusu : Gürhan
2007 : Ayrılık : Yunus
2006 : Köprü : Hasan