Kuruluş Osman'da Demirci Davut'u kim canlandırıyor? Demirci Davut kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Demirci Davut karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Demirci Davut "Ahmet Yenilmez" kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Demirci Davut karakteridir. Peki Demirci Davut karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Ahmet Yenilmez kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA DEMİRCİ DAVUT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Demirci Davut karakterini " Ahmet Yenilmez " canlandırmaktadır.

Demirci Davut - Ahmet Yenilmez

AHMET YENİLMEZ KİMDİR?

Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966, Ordu doğumlu Türk tiyatrocu, aktör, şair ve yazar. 1966'da Ordu'da doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı. Ankara'da bulunan Ahmet Yenilmez, Sanat Merkezi'nin kurucusudur.

Ahmet Yenilmez doğum tarihi : 20 Aralık 1966

Ahmet Yenilmez kaç yaşında : 53 yaşında

Ahmet Yenilmez aslen nereli : Ordu

Ahmet Yenilmez burcu ne : Yay

AHMET YENİLMEZ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Filmleri:

Hür Adam - Bekçi

Girdap

The İmam - Feyzullah

Kınalı Kuzular

Sevdam Gözlerinde Kaldı - Mahir

Dizileri:

Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)

Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)

Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)

Halil Ibrahim Sofrası (2010)

ihanet (Warden Pitt) (2010)

Kız Kaçıran (2009)

Dur Yolcu (2008)

Kollama (Ejder) (2008)

Fesupanallah (2007)

Eşref Saati (2007)

Acı Hayat (2005-2007)

Kale İçi (2005)

Aynalar (Dizi) (2004)

Esir Şehrin İnsanları (Celal) (2003)

Sırlar Dünyası 2003 (Vahit-Hasan)

Ekmek Teknesi (2002)

Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)