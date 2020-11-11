Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm full izle, son fragman | Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm full izle, son fragman | Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:21

Hikayesi ve oyuncuların canlandırdığı karakterlerle çok beğenilen Kuruluş Osman dizisi yeni bölümünde de heyecanlı anlar yaşanacak. Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar… Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 32. bölüm izle! Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? Kuruluş Osman bugün var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in zor sınavı: Moğollar Kayı Obası'nda!

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm full izle, son fragman | Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Osman Bey, Oba'ya döndüğü vakit tutuklanacaktır.''

Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm full izle, son fragman | Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman Çarşamba günleri ekrana gelmektedir.

KURULUŞ OSMAN 33 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

32. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 33. bölüm fragmanı iki kısımdan oluşacak şekilde yayımlandı.

Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman son bölüm full izle, son fragman | Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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