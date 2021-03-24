Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!
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Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

24.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:12
Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Kuruluş Osman canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Kuruluş Osman bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Kuruluş Osman canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Bizans - Moğol ittifakının hedefinde!

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

"Kayı obası büyüyecek, dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!"

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE (20.00)

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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