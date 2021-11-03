Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 69. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 69. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 69. Bölüm canlı izle! 3 Kasım Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor!"

Osman Bey'den tekfurlara sürpriz!

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Malhun Hatun cenk meydanına çıkıyor!

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler. Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.

Turgut Alp, Osman Bey'le güçlerini birleştirecek mi?

Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in intikam ateşi tekfurları yakacak!

Osman Bey'in hedefi ittifakı dağıtmak

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

İmparator Gregor'u istiyor

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

Bala Hatun'un bebeğine ne olacak?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZONDA NELER OLDU?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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