Kuruluş Osman Bayhoca öldü mü? Bayhoca (Yağızkan Dikmen) diziden mi ayrıldı, neden öldü? Yağızkan Dikmen kimdir?

Kuruluş Osman son bölümde Bayhoca ölüyor mu? Yağızkan Dikmen diziden mi çıkacak? Yağızkan Dikmen diziden mi ayrıldı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde.

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde, Osmanlı Dönemi'nde yaşamış olan Bayhoca gündeme gelmiştir. Tarihe iz bırakmış kişilerden birisi olan Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kim, gerçek adı ne? Bayhoca nasıl öldü, kim öldürdü? Tarihte Bayhoca kimdir ve önemi nedir? Bayhoca'yı canlandıran Yağızkan Dikmen kimdir?

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Bayhoca karakterini "Yağızkan Dikmen" canlandırmaktadır.

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman son bölümde yaralanan Bayhoca yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Bayhoca şehit oldu.

TARİHTE BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 - 1284, Hamzabey, İnegöl), Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Annesi Lena Hatun'dur.

BAYHOCA NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Bayhoca 16 yaşında İnegöl'ün Hamzabey ilçesinde ölmüştür. Bayhoca, Ermeni Beli Muharebesi (1284) esnasında ölmüştür.

YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca karakterini Yağızkan Dikmen canlandırmaktadır. Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu Kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.