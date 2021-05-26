Kuruluş Osman 'Bamsı' öldü mü? Nurettin Sönmez diziden mi ayrıldı? Bamsı Beyrek neden öldü, tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman Bamsı öldü mü merak edildi. Dizinin yayınlanan son sahnesinde Bamsı Beyrek Togay ile karşılaşıyor. Çıkan çatışmada Bamsı yaralanıyor. Bunun ardından Bamsı öldü mü, vefat mı edecek, Bamsı diziden mi çıkacak? merak edildi. Peki, Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor? Detaylar haberimizde.

Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Bamsı diziden mi çıkıyor? Kuruluş Osman 'Bamsı' öldü mü? Nurettin Sönmez diziden mi ayrıldı? Bamsı Beyrek neden öldü, tarihteki yeri nedir? Ayrıntılar yazımızda.

KURULUŞ OSMAN BAMSI ÖLDÜ MÜ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

Dizide yer alan Bamsı karakteri ölecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat son sahnede Bamsı kelime-i şehadet getirdi ve gözlerini yumdu. Bunun ardından izleyiciler Bamsı Beyrek vefat etti mi merak etti.

KURULUŞ OSMAN BAMSI KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bamsı Beyrek karakterini Nurettin Sönmez canlandırıyor.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez (d. 24 Temmuz 1978, İstanbul), Türk oyuncu.

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...''

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?